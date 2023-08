Federica Pellegrini, il video che scatena la tempesta: "Sei anche incinta!"

21 agosto 2023 a

a

a

Quando si è un personaggio pubblico bisogna fare molta attenzione a ciò che si pubblica sui social, perché la polemica è sempre dietro l’angolo. Nelle ultime ore Federica Pellegrini ha condiviso con un’amica un video che riassume alcuni momenti belli trascorsi in vacanza a Santorini: a un certo punto si vede l’ex nuotatrice in macchina con il marito Matteo Giunta e la coppia di amici.

A scatenare un dibattito nei commenti del video è stato un utente che ha fatto notare un dettaglio: “Ma le cinture? Sei anche incinta”. Da questo messaggio è partita tutta una discussione tra chi ha preso le difese della Pellegrini, che era seduta dietro al conducente, e chi invece l’ha attaccata. “Tutte le linee guida - scrive un utente - dicono di mettere la cintura soprattutto ora che è incinta ed è seduta dietro. In caso di incidente, essendo seduta dietro al posto del guidatore, non solo può farsi male ma può andare a urtare pesantemente il pilota”.

“Viene prima la salute. Pessimo esempio”, ha commentato ancora un altro utente. La Pellegrini ha deciso di non intervenire nella discussione, probabilmente per non alimentarla ulteriormente. L’ex nuotatrice sembra aver trascorso una splendida vacanza a Santorini, tra l’altro mettendo in evidenza un pancino che sta crescendo di settimana in settimana da quando è incinta.