Anna Foglietta, il video virale a Roma: "Pago tutto, pretendo rispetto"

22 agosto 2023 a

Anna Foglietta per il sociale. L’attrice di “Perfetti Sconosciuti”, “Nessuno Mi Può Giudicare” e tanti altri film di successo si è scagliata contro la sua città, Roma, e il degrado che la pervade. Attraverso il proprio profilo social ha deciso di cominciare a denunciare le incurie in cui incappa per le strade della Capitale: “Pago tutto e pretendo rispetto. Città del Messico, con 25 milioni di abitanti, è più pulita di casa mia”, ha scritto su Instagram.



Dopodiché, la Foglietta ha pubblicato un video dello stato di degrado del Parco della Resistenza dell'VIII Settembre, situato tra i quartieri di Testaccio, Aventino e la stazione Ostiense. Una testimonianza di degrado in cui versa il celebre giardino, progettato nel 1939 da Raffaele Vico. Il video, una volta pubblicato, ha ottenuto quasi mille like e oltre 23mila visualizzazioni, un numero che cresce molto rapidamente. L’attrice commenta così: “Roma 21/8/2023. Questo video l’ho girato pochi minuti fa. Si tratta di un un parco del centro. Ogni giorno posterò quello che va e che non va della mia città. Lo faccio per rispetto nei confronti della mia persona e di Roma. #orabasta”. A corredo del video la canzone de “I Vianella” dal titolo “Canta Si La Voi Cantà”, riferimento ironico all’amministrazione della città.

A questa denuncia ha fatto seguito la risposta dell’assessore ai Rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi: “Cara Anna Foglietta grazie per la segnalazione ma il post che hai pubblicato riguarda una piccola parte interdetta al pubblico che è all'interno del Parco della Resistenza, come si capisce bene dal nostro video. Non si tratta affatto dell'intero parco - spiega - ma di un'area non accessibile, in attesa di essere assegnata al gestore di una giostra dove, evidentemente, sono entrate delle persone non autorizzate che hanno causato danneggiamenti e sporcizia. Adesso quella porzione di verde è di nuovo pulita, come lo è anche il resto del parco, già oggetto di interventi vari e di sfalcio 10 giorni fa. Cara Anna, stai tranquilla, l'Amministrazione sta combattendo con convinzione contro il degrado, come dimostra anche la recentissima inaugurazione proprio in questo parco della nuova area ludica con anche la presenza di una partecipatissima iniziativa dell'Estate romana. Noi stiamo cercando di risollevare questa città da più di un decennio di abbandono grazie all'aiuto di tutti i cittadini. Soprattutto se hanno le informazioni corrette”.