Fiorella Mannoia, arancino in mano? È caos: cosa non doveva dire

Si dice arancino o arancina? La discussione va avanti da sempre e non è di facile risoluzione. Trovandosi in Sicilia, ovviamente Fiorella Mannoia non ha potuto fare a meno di mangiare la famosa palla di riso panata e fritta. “Oggi ultimo giorno di Sicilia e ultimo arancino, ho chiesto e mi hanno detto così”, ha dichiarato l’artista in un video condiviso su Instagram.

“Mi dispiace andare via - ha aggiunto - perché amo la Sicilia. Grazie per tutto l'affetto che mi avete regalato in questi tre concerti. Non potevo non approfittare assaggiando queste due prelibatezze. Adesso sì che posso andare. Grazie di tutto amici siciliani”. Sebbene si fosse informata sulla corretta definizione della palla di riso panata e fritta, la Mannoia è stata comunque invasa di commenti: il problema è sempre lo stesso, dalle parti di Catania si dice “arancino” e da quelle di Palermo “arancina”.

Tra i primi a correggere la Mannoia figurano anche Ficarra e Picone: “Ti hanno detto male. ArancinA”, hanno commentato con il loro profilo ufficiale. “A Palermo e provincia - è stata la spiegazione più dettagliata di una fan - l'arancina è femmina: tonda e bella come una donna sicana”. Insomma, questa discussione su arancino o arancina non verrà mai veramente risolta.