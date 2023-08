Migranti, Bompiani choc: "Ammazzarli tutti, come a Cutro, non serve", gelo in tv

23 agosto 2023 a

"Quattro anni fa la nave Seawatch doveva essere affondata, l’equipaggio arrestato e i migranti ricacciati": Ginevra Bompiani, ospite di Marianna Aprile e Luca Telese a In Onda su La7, ha parlato di Giorgia Meloni e del tema migranti, riconoscendo un cambiamento nelle parole della premier. "Di fronte a questo, certamente c’è stato un cambiamento almeno nelle parole della Meloni, poi non si sa se ci sarà un cambiamento vero nella politica - ha continuato la scrittrice -. Mi domando se questo sia dovuto al fatto che Meloni abbia finalmente capito che le migrazioni non si fermano, non c'è niente da fare per ora, aumenteranno di anno in anno finché non succederà qualcosa di molto diverso, che non so nemmeno cosa sia. Le cause di queste migrazioni sono tutte da ricercare qua, in Europa, nell'Occidente".

La Bompiani, poi, ha detto parole piuttosto forti: "Quello che possiamo fare è renderci conto che queste persone arrivano e che il sistema più spiccio, che è quello di ammazzarli tutti come si è provato a fare a Cutro o come stanno facendo adesso in Arabia Saudita, non serve e non servirà". A quel punto è intervenuta la Aprile, che ha chiarito: "Sono due episodi non esattamente sovrapponibili". E infine la scrittrice ha chiosato: "Io mi domando se una soluzione non possa passare attraverso un discorso, un accordo o molti accordi con l'Islam".

