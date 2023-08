Nunzia De Girolamo sconcertata dalla sua inviata: "Questo devi dirmelo"

23 agosto 2023 a

a

a

Il bello e il brutto della diretta. A Estate in diretta, che già dal nome fa capire come il dato "live" sia alla base di tutta la trasmissione, la conduttrice Nunzia De Girolamo tocca con mano cosa può accadere quando la situazione si fa tesa e complicata. Pochi giorni fa a Santa Margherita Ligure un drammatico fatto di sangue ha interessato la cronaca nera nazionale: Sergio Frisinghelli, 58 anni, ha ucciso il vicino di casa Alessio Grana, 35 anni con problemi di tossicodipendenza, al culmine di una violenta lite per futili motivi. L'uomo, che deve ora rispondere dell'accusa di omicidio volontario, si è difeso sostenendo di essere stato provocato e aggredito fisicamente dalla vittima. La bella località turistica a pochi chilometri da Genova ha vissuto con sconcerto la vicenda, come testimonia l'inviata della De Girolamo e di Gianluca Semprini.

"Perché non lo diciamo subito": Nunzia De Girolamo rivela il "segreto" in diretta

"La nostra presenza ha creato tensione tra gli abitanti. Credo che la situazione negli ultimi mesi sia molto esasperata e dopo sabato la presenza di media e curiosi ha innervosito un po’ anche gli stessi abitanti quindi siamo stati costretti ad allontanarci. Prima siamo stati accolti da urla e grida", ha spiegato la giornalista. La De Girolamo non la prende bene: "Io vorrei sapere, e anche Gianluca, perché ti hanno allontanata? Stai facendo semplicemente servizio pubblico, che tipo di fastidio davi?".

Nunzia De Girolamo? "Altre molto peggio ma...": sospetto pesantissimo

"Questo mostra quanta emozione ha suscitato questa vicenda", ha ripreso la parola l'inviata, sviando un po' l'attenzione dal clima piuttosto pesante che si respira nella perla della Riviera. Nunzia, però, scuote il capo.