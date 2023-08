Bianca Berlinguer a Rete 4, "superiamo i pregiudizi": la foto terremoto

24 agosto 2023 a

Un post, una foto: il trionfo di Bianca Berlinguer certificato dall'accoglienza che fan e follower riservano all'annuncio ufficiale dell'ex direttore del Tg3 e conduttrice di CartaBianca, che sta per sbarcare a Mediaset dopo il trasferimento dell'estate, per quanto riguarda il mercato tv. "Buonasera a tutti - esordisce la ormai ex Zarina di Rai 3 sulla sua pagina Facebook - dopo un po' di vacanze nella mia meravigliosa Sardegna si torna al lavoro. Quest'anno, lo sapete, non è uguale a quelli precedenti. C'è una novità importante: la nostra trasmissione andrà in onda sempre il martedì, sempre alle 21.25 ma su Rete 4".

"Abbiamo ritenuto - spiega la Berlinguer - che questa rete offrisse, nell'attuale situazione, le condizioni migliori per proseguire con serenità il nostro lavoro. So che la scelta di passare da Rai a Mediaset ha suscitato anche perplessità e critiche. Non me le nascondo ma ho fiducia che il programma, che andrà in onda dal 5 settembre, dimostrerà che le nostre idee e le nostre passioni non sono in alcun modo cambiate e che i dibattiti, le parole che diremo e le immagini che mostreremo saranno la più coerente prosecuzione del lavoro fatto negli anni precedenti".

"Ci auguriamo che i nostri tradizionali ascoltatori e amici si uniscano al pubblico che da sempre segue Mediaset e l'informazione di Rete 4..Vogliamo provare, come sempre in passato, a rivolgerci a tutti, superando pregiudizi e barriere di ogni tipo". Quindi la conferma arrivata, di fatto, già dalla foto scelta per il post: la Berlinguer abbracciata a Mauro Corona, ormai sua mitica spalla polemica. "Vi aspettiamo da martedì 5 settembre, alle 21.25 su Rete 4 e, come sempre, sarà con noi anche Mauro Corona".

A giudicare dai commenti dei follower, il passaggio dalla Rai a Mediaset, il gruppo dell'ormai ex nemico storico della sinistra, il compianto Silvio Berlusconi, non ha compromesso minimamente l'amore e la fedeltà dei telespettatori nei confronti della Berlinguer e del "format" CartaBianca, tra elogi alla presentatrice e complimenti per essersi portata con sé Corona. Oltre 54mila "like", quasi 9.000 commenti. I più velenosi? Qualcuno, fedele alla linea della ex TeleKabul, annuncia che martedì sera seguirà la Berlinguer per poi girare canale. Un compromesso accettabile, tutto sommato, sia per Bianca sia per Pier Silvio Berlusconi.