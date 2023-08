Cristina Scuccia, la voce maliziosa: "C'è solo una cosa che le interessa"

24 agosto 2023 a

a

a

Faceva parlare di sé da suora, Cristina Scuccia, subito aver partecipato al talent musicale The Voice. E lo ha fatto ancora di più quando ha deciso di abbandonare l'abito talare e tornare alla vita laica, prima di partecipare clamorosamente all'Isola dei famosi. Inevitabile, in quel caso, la colata di pruderie sulla tenuta "balneare" dell'ex religiosa, con tanto di voci scabrose su una sua love story con una ragazza spagnola tenuta segreta per ovvie ragioni. Voci, pettegolezzi, veleni in libertà per delineare, questo il nocciolo dei rumors, il profilo di una donna assai spregiudicata e interessata a far carriera nel mondo dello spettacolo con ogni mezzo possibile.

"So chi ama". Cristina Scuccia, dall'Isola dei Famosi una gola profonda rivela tutto

Lei, la diretta interessata, ha sempre smentito pur avendo scegliere di raccontare la sua seconda svolta esistenziale direttamente nel salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo, alcune settimane prima di partecipare all'adventure reality condotto da Ilary Blasi. Ora altre critiche piovono sulla testa della fu Suor Cristina, colpevole stavolta di aver fatto l'esatto opposto: aver rifiutato di partecipare a un altro celebre programma televisivo, Tale e quale Show di Carlo Conti su Rai 1.

Cristina Scuccia? Volto "stravolto" dopo l'Isola: eccola oggi





"L’ex suora era data per certa a Tale e quale show - scrive la signora Eva da Milano nella sua lettera alla rubrica "La Posta" del settimanale Nuovo TV -. Trovo deludente il suo comportamento, credo che voglia fare di tutto pur di stare al centro dell’attenzione". In altre parole, alla Scuccia (parere condiviso da altri commentatori) interesserebbe solo aver successo. Vien d dire: come ci si muove, nel mondo dello spettacolo, si sbaglia. Al di là di critiche e malelingue, resta una certezza: la Scuccia, alla luce di come si era comportata a The Voice e della sua grande passione per la musica, a Tale e quale Show avrebbe potuto trovare la sua comfort zone perfetta.