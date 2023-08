Mara Venier fuori controllo: "Fata turchina de sto c***", chi la fa infuriare

24 agosto 2023 a

Non c'è pace per Mara Venier. La conduttrice di Domenica In ha infatti postato una foto con il marito e il loro nipotino. Una foto normalissima di uno spaccato familiare che però ha innescato subito una dura polemica sui social. Infatti un commentatore ha reagito così dopo aver visto la foto della Venier: "Ma se sei tanto innamorata e felice perché non smetti di fare Domenica In e non passi l’inverno con lui? È ora che ti ritiri”, questo il commento che un hater ha lasciato sotto al post pubblicato dalla Venier.

Un commento che in pochi istanti ha immediatamente dato il via a una serie di risposte da parte dei fan che hanno difeso la Venier. Ma è stata la stessa conduttrice e prendere la parola e a rispondere per le rime: "Senti Fatina cara… Perché non ti fai i ca**i tuoi… Fata turchina de sto ca**o!".

In pochi minuti la risposta della Venier è diventata virale con i fan in estasi per come la conduttrice ha messo a posto chi la criticava in modo fin troppo duro. Di certo rivedremo Mara Venier al timone del contenitore domenicale di Rai Uno. Con buona pace di chi la odia.