Mara Venier, "è lei o non è lei?": il look che sconvolge tutti

Un look da mare che sorprende tutti: Mara Venier si sta godendo le vacanze estive in totale relax insieme al marito Nicola Carraro in Repubblica Dominicana, come si vede anche nelle foto e nei video che la conduttrice di Domenica In decide di condividere con i suoi seguaci su Instagram. E proprio nell'ultimo filmato pubblicato sul suo profilo, eccola mentre rientra dalla spiaggia. In sottofondo il marito, che riprende la scena e nel frattempo le fa dei dolci complimenti.

Nel video in questione, la Venier indossa un copricostume nero, delle infradito, degli occhiali da sole, un turbante colorato per tenere fermi i capelli e una comoda borsa da mare. Il marito Nicola riprende la "passerella" della conduttrice e nel frattempo dice: "Ma è lei o non è lei? Una brasileira o una dominicana?". A quel punto la conduttrice ride e, dopo averlo raggiunto, gli risponde: "Sono la zia!". Nicola allora chiosa: "Ma cosa ci fai con quel turbante in testa? Ciao zia, sei bellissima". Le dolci parole di Nicola Carraro per sua moglie hanno colpito e intenerito i fan, che quindi hanno commentato: "Siete stupendi insieme", oppure ancora: "Viva la semplicità e la solarità che emana questa coppia".