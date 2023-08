Flavio Briatore, la foto che scatena l'odio: "Tristezza, tu lavori?"

26 agosto 2023 a

Flavio Briatore si gode gli ultimi gioni di vacanza. L'imprenditore ha infatti pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae rilassato mentre si gode le ultime ore di ferie. Proprio Briatore ha accompagnato lo scatto con una frase abbastanza semplice: "Ultimi giorni di vacanza". Lo sguardo verso il basso mentre prende il sole in costume. Ma questa foto ha scatenato in pochi minuti l'ira degli haters che puntualmente hanno voluto colpire Briatore sui suoi social. "Che tristezza infinita", ha scritto un hater. E ancora. "Ma perché tu lavori anche?". "Smettila che per te 365 giorni sono di vacanza. Vorrei fare io la tua vita".

"Comunque ti sei invecchiato parecchio. E vai a lavorare", ha scritto ancora un altro hater. Insomma il solito odio che gira sui social. Ma già qualche giorno fa Briatore si era sfogato a Zona Bianca mettendo in chiaro le cose: "In Italia chi ha successo viene odiato, io lo so bene. Tendenzialmente se hai successo vieni criticato. Questo è un Paese che non ama il successo, preferisce l’insuccesso".

E ancora: "Sono tutti pronti a criticare qualunque cosa - ha aggiunto - invece di dare una mano, di fare squadra anche mediaticamente. Mai che parlano dei 150 dipendenti che in quattro mesi costano grossomodo 2 milioni di salari. Quello non serve e non c’entra, importa trovare il bagno che non va bene. C’è sempre da criticare chi ha successo e crea posti di lavoro, nonostante questo sia l’unico modo per cancellare la povertà".