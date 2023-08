De Filippi, la confessione commovente della Littizzetto: "Sei cretina?"

26 agosto 2023 a

Luciana Littizzetto si confessa. E lo fa in un'intervista a Gente. Dopo l'addio alla Rai e l'approdo a Nove con Fabio Fazio, la comica avrà molto probabilmente un posto anche a Tu si que vales, il programma record di ascolti di Maria De Filippi. Due nuove avventure per Lucianina che dopo anni di permanenza in Rai dovrà fare i conti con un nuovo percorso professionale.Una nuova fase condivisa sia con Fabio Fazio ma anche con un'amica di lunga data, Maria De Filippi.

E proprio sulla conduttrice di Mediaset, la Littizzetto ha voluto raccontare un retroscena inedito: "Maria mi chiamò moltissimi anni fa a fare C'è Posta per Te - ha raccontato Luciana Littizzetto in un'intervista a Gente -. In quel periodo lei aveva iniziato con l'affido del figlio Gabriele e le chiesi di spiegarmi come si organizzava.

Anche io volevo farlo, ma temevo che essere una persona nota non fosse una cosa buona per i bambini che poi ho avuto in affido. E lei ovviamente mi ha detto "ma sei cretina", che poi è la sua risposta standard con me. E mi ha spiegato che "tu sei tu, fai quello che puoi e che sei".