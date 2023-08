Reazione a Catena, la confessione dei Dai e Dai: "Come useremo i soldi"

27 agosto 2023 a

I "Dai e Dai" a Reazione a Catena stanno battendo ogni record. Campioni indiscussi, hanno davvero appassionato il pubblico. L'affiatamento e la sintonia nell'Intesa vincente, il gioco decisivo del programma, testimoniano quanto i tre ragazzi, Marco, Simone e Mario, siano davvero imbattibili. E così si confessa a Tv Sorrisi e Canzoni: "durante le simulazioni a casa arrivavamo anche a 29 – rivelano i tre ragazzi a Sorrisi parlando del gioco Intesa Vincente – In studio è diverso il tono di voce che devi usare, devi quasi urlare, cerchi di scandire ogni parola e questo ti rallenta". Poi svelano il loro segreto: "Ci siamo inventati una applicazione che tenesse traccia delle parole su cui ci allenavamo, quelle frequenti, quelle indovinate, ma soprattutto quelle rare e sbagliate. Ci siamo allenati sulle ‘intese perdenti’".



E a Tv Sorrisi e Canzoni, i Dai e Dai hanno però rivelato anche come intendono spendere i soldi del montepremi (ricchissimo) che hanno portato a casa: "Mi piacerebbe spenderli con la mia fidanzata", svela Simone Costagliola, seguito da Simone "Mario" Mariottini che invece ha altri progetti: "Forse farò un viaggio, oltre a quelli che faccio per andare e tornare dall’Irlanda dove lavoro". Infine, tocca a Marco: "In effetti mi servirebbe una macchina nuova".

E anche Marco Liorni sottolinea l'affiatamento fra i tre: "Simone, Marco e Mario sono una bella immagine di amicizia! Una delle cose che mi piace di più di ‘Reazione a catena’ è che si tratta di un gioco per squadre. Quindi la chimica, l’aiuto reciproco e, ovviamente, l’intesa sono fondamentali – afferma Liorni – I ‘Dai e Dai’ sono un bell’esempio di questo: sono molto amici, si vogliono bene, e si vede, e poi sono ben composti, si integrano perfettamente in un gioco dove le risposte non si trovano su Google, ma devi cercarle nella tua testa insieme con quella dei tuoi compagni di squadra".