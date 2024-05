Otto e mezzo, Scanzi: "Meloni con quella camminata alla John Wayne, pensa di fare una cosa f***"

31 maggio 2024 a

a

a

Andrea Scanzi, ospite di Giovanni Floris a Otto e mezzo, su La7, nella puntata del 31 maggio, ne approfitta per insultare la presidente del Consiglio per il suo botta e risposta con il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca.

"Giorgia Meloni parla così perché non ha una velocità diversa", attacca il giornalista de Il Fatto quotidiano che è in collegamento. "Lei parla in questo modo, è questa cosa qua, prima ancora di una tattica che innegabilmente c'è, lei parla cosi", prosegue Scanzi.

"Per tre quattro mesi non vede l'ora di vendicarsi e poi si trova davanti De Luca e con quella camminata alla John Wayne convinta di fare una cosa f*** si fa riprendere e dice 'ao sono quella stro*** della Meloni. Ed è convinta di essere brava", affonda Scanzi.

"Meloni stro***?". Corrado Augias: chi e cosa ci guadagna

Insomma, conclude la penna del giornale diretto da Marco Travaglio, "lei è questa cosa qua, e con molti funziona contro i radical chic come me". "C'è questa divisione tra il popolo e i professoroni quasi che conoscere sia una colpa".