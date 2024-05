Prima di domani, l'ultima di Conte: "Giorgia Meloni ci attacca sempre, è ossessionata"

31 maggio 2024 a

Giuseppe Conte, ospite di Bianca Berlinguer a Prima di Domani, su Rete 4, nella puntata del 31 maggio, risponde a Giorgia Meloni e la attacca: "Le dico, scusi: ma se ci attacca sempre ed è ossessionata dalle nostre misure, perché sfugge al confronto?".

E ancora prosegue il leader del M5S, che è in collegamento: "La giustificazione di Meloni è: quando Conte era premier perché non ha accettato il confronto? La mia risposta è che non ero leader di partito, non mi sono candidato come te ingannando gli elettori, non ho messo il mio nome sulla scheda dicendo ’chiamatemi Giuseppe'", sottolinea l'ex premier.

Giuseppe Conte risponde a Giorgia Meloni: "Se lei ci attacca sempre perché allora fugge dal confronto? Io non inganno gli elettori"#PrimadiDomani pic.twitter.com/jaAc82QwrU — Prima di domani (@Prima_di_domani) May 31, 2024

Che sull'occupazione dice: "I dati vanno analizzati: dal 2021 c’è un trend di crescita dell’occupazione" ma "non è merito di Meloni perché non ha fatto nessuna misura per la crescita. Nell’ultimo trimestre sono aumentati i cassintegrati, abbiamo 60 milioni di ore di cassa integrazione nel primo trimestre. Aumentano i contratti a tempo indeterminato ma part-time: la qualità del lavoro peggiora".

Infine, "abbiamo fatto il Reddito di cittadinanza, il decreto Dignità e tante altre riforme, non abbiamo potuto fare il salario minimo perché il Pd non era d’accordo all’epoca", conclude Conte.