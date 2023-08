Emma Marrone scoppia in lacrime: "Non me ne frega niente"

29 agosto 2023 a

Emma Marrone non trattiene l'emozione. L'occasione un album atteso e un singolo in uscita proprio questa settimana. Il suo nome "Souvenir", che anticipa un tour nei club italiani. E l'emozione non è stata poca, tanto che su Instagram si è addirittura messa a piangere. Tutto merito dei suoi fan che hanno reagito alla notizia con grande entusiasmo.

"Mi stavo ca***do sotto per questo ritorno, poi vi leggo e mi emoziono. Non me ne frega niente, mi faccio vedere così come sono. Grazie, non vedo l'ora di esibirmi, sono troppo emozionata. Siete stupendi e vi voglio bene. Mi state dando una carica pazzesca".

E ancora, nel post l'annuncio del nuovo progetto: "Lo presenteremo nei club di tutta Italia in uno show unico e intimissimo, la data zero è il 10 novembre, da lì in poi non mi fermerò fino alla fine dell'anno. Questo venerdì esce iniziamo 'Iniziamo dalla fine' il mio nuovo singolo. L'inizio di un nuovo bellissimo viaggio insieme. Vi voglio bene Pezzie". "Souvenir in da Club", include quindici appuntamenti in otto città d'Italia in club esclusive. Non è la prima volta che la cantante mostra a tutti i propri sentimenti senza pensare alle critiche social che le arrivano.