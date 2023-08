Nunzia De Girolamo sbotta: "Parlo da donna!". E in studio cala il silenzio

29 agosto 2023 a

a

a

Nunzia De Girolamo perde le staffe. Accade nella puntata di martedì 29 agosto di Estate in diretta su Rai 1, dove si è parlato dello stupro di Palermo. "Anche oggi - ha esordito la conduttrice - abbiamo deciso di parlarvi ancora della storia della violenza di gruppo di Palermo e lo facciamo perché la ragazza di 19 anni stuprata da un gruppo di ragazzi giovani è stata costretta a difendersi sui social. Sapete che cosa le hanno detto? Te la sei cercata".

"Il bacio hot della Ambrosi? Io e Boccia...": Nunzia De Girolamo a valanga

E così, avvicinandosi al centro dello studio, ha aggiunto: "Allora io vorrei dire da donna, io mi vesto come voglio, mi trucco quando voglio, esco quando voglio, pubblico sui social ciò che voglio e tu maschio, tu uomo hai il dovere di rispettarmi perché la tua libertà finisce quando inizia la mia".

De Girolamo sconcertata, perde la pazienza in diretta: "Questo devi dirmelo"

Dello stesso parere il collega Gianluca Semprini: "Questa ragazza non se l’è cercata, questa ragazza è la vittima, questa ragazza non si deve vergognare di nulla". La giovane vittima, oltre a essere stata minacciata sui social, è stata anche attaccata dall'amica che era con lei. La sua coetanea non ha condiviso l'idea della vittima di fare i nomi degli attuali indagati, sette in totale e non tutti maggiorenni.