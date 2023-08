Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini: "Aderiamo a #iononsonocarne"

26 agosto 2023 a

Gli stupri di Palermo e Caivano hanno scosso e non poco l'opinione pubblica. Ma anche il mondo dello spettacolo e della tv si mobilita con la campagna "#iononsonocarne" per dare un segnale forte contro la violenza sulle donne. E a questa campagna hanno aderito anche i conduttori di "Estate in diretta", Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini: "Con Gianluca Semprini, ci siamo interrogati per giorni sull’opportunità di affrontare, in questa fascia delicata pomeridiana, il tema della violenza di gruppo a Palermo - ha iniziato il suo intervento la De Girolamo - I dettagli di questa orribile storia di stupro hanno toccato fortemente le nostre coscienze.

Ci hanno fatto interrogare come genitori, come giornalisti, come conduttori, ma soprattutto come persone. La televisione è un grande strumento di informazione e di intrattenimento, ma è anche un grande privilegio, perché è un megafono attraverso il quale noi abbiamo la possibilità di fare una battaglia o di contribuire ad un cambiamento culturale. Poi è arrivata anche la terribile notizia di Caivano: due tredicenni violentate da un gruppo di ragazzi".

E ancora: "Io, Nunzia e tutta la redazione aderiamo a questa campagna e ne parliamo, anche se è un orario delicato, - ha aggiunto Semprini - perché quello che è successo a Palermo e Caivano non riguarda solo queste due città, non riguarda solo un età o un ceto sociale, ma tutta l’Italia. E può riguardare i nostri figli, i figli di ognuno di noi".