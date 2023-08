Arisa, "un por***o educativo": ipotesi a luci rosse dopo le foto

Roberto Tortora 31 agosto 2023 a

Come ve lo immaginate un “p***no educativo romantico”? Potrebbero spiegarcelo il principe delle luci rosse Rocco Siffredi e… Arisa! Le sue foto senza veli sui social, con le quali ha lanciato un appello per cercare marito, infatti, hanno scatenato le fantasie erotiche dell’attore di film per adulti più famoso in Italia e nel mondo. Siffredi ha inviato un messaggio alla cantante attraverso una Instagram Stories: “Arisa test of real italian beauty. Arisa facciamo finalmente un p***no educativo e romantico come solo tu potresti fare".

Al momento non sarebbe arrivata alcuna risposta pubblica da parte della cantante, ma non è una proposta inedita di Rocco a Rosalba Pippa, perché un paio d’anni fa aveva dichiarato pubblicamente il medesimo intento: “Arisa è sexy a livelli surreali. Darei tutto quello che ho a disposizione per fare il film dei film con lei. Può essere anche che la sua femminilità sia diventata talmente prorompente da farla sentire pronta a un passo del genere. Non bisogna dimenticare che le donne cambiano e cambiano anche con l’età: diventano molto più consapevoli della propria persona e magari decidono di osare di più nella vita privata...".

A quest’affermazione Arisa confessò che, qualora la sua professione avesse preso "una strada più erotica e sensuale", non avrebbe avuto alcun problema ad accettare. "Non ho nessuna contrarietà nei confronti dei lavoratori del sesso perché penso sia un lavoro come un altro", disse. Nel 2021, inoltre, aveva lanciato il suo album Ero Romantica e aveva fatto un’altra confessione Arisa: "Non voglio più vergognarmi a 39 anni e voglio trattare il mio corpo come una cosa bella. Se mi proponessero un soft-porn... ci penserei. Ma non parlo di p***no, parlo di erotismo". Dai e dai, magari, con il tempo… Arisa si convincerà… o no?