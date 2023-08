Alessandro Cecchi Paone, "ecco chi mi sposa": colpo di scena politico

31 agosto 2023 a

"Ci uniremo civilmente, davanti a Emma Bonino": Alessandro Cecchi Paone ha parlato del suo matrimonio col compagno Simone Antolini in un'intervista al settimanale Chi. La coppia sarebbe pronta a fare il grande passo prima di Natale. "Melissa, sua figlia, vive oramai sempre con noi - ha raccontato il giornalista -. Allo stesso tempo sono diventato molto amico di Samantha, la mamma di Simone".

I due avevano partecipato insieme all'Isola dei Famosi, ma avevano dovuto abbandonare il reality prima del tempo a causa di un infortunio di Simone. Cecchi Paone a quel punto aveva deciso di lasciare anche lui il programma per prendersi cura del compagno. "Se non dovessero cambiare le cose nel nostro Paese, seguiremo l'invito di Cristina, la mia ex moglie nonché la nostra più grande alleata, di sposarci in Spagna attraverso il matrimonio egualitario - ha spiegato Cecchi Paone -. Questo mi permetterà, qualora anche la mamma di Melissa sia d'accordo, di adottare la piccolina al fine di prendermene cura legalmente e formalmente".

Sul rapporto con sua suocera, invece, ha raccontato: "Sono diventato molto amico di Samantha, la mamma di Simone. All'inizio non prese bene l'omosessualità del figlio, poi arrivò l'appello di Maurizio Costanzo e oggi eccoci qua: tutti in vacanza assieme a Positano".