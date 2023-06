Alessandro Cecchi Paone, "troppo poco": parole durissime sulla Rai

25 giugno 2023 a

Raffaella Carrà avrebbe compiuto 80 anni domenica scorsa, il 18 giugno. Proprio per quel giorno era stato annunciato, tempo fa, uno show speciale dedicato a lei in prima serata su Rai 1. Alla fine, però, lo spettacolo non è andato in onda. Per ricordare la conduttrice scomparsa è stato trasmesso un appuntamento di Techetecheté. Cosa che avrebbe fatto infuriare Alessandro Cecchi Paone, che per questo ha criticato la Rai nella sua rubrica sul settimanale Nuovo.

Rispondendo a un lettore del magazine che gli ha scritto da Verona, Cecchi Paone ha criticato la Rai per aver riservato alla Carrà solo una puntata di Techetecheté, dicendo: “Techetecheté è stato troppo poco per ricordare Raffaella, pur trattandosi di un programma estivo atteso e sempre seguitissimo”. Poi ha aggiunto: "Mi sembra chiaro che la Rai è sempre più confusa sul suo ruolo di servizio pubblico". Il lettore, in effetti, gli aveva chiesto: "Possibile che la Rai non abbia potuto dedicare nient’altro a Raffaella?".

“Solo un collage di spezzoni in ricordo di Raffaella Carrà?”: questa la lamentela del lettore. Che poi però ha scritto: “Menomale che c’è Techetecheté, essendo un programma che adoro perchè mi riporta indietro nel tempo, proprio agli anni in cui in televisione c’erano personaggi straordinari come Raffaella Carrà”. Concludendo la sua breve lettera indirizzata a Cecchi Paone, il lettore del settimanale ha definito “un vero talento” la Carrà.