Rai, lo scandalo della "gatta nera": in bikini in barca, poi... Finisce in disgrazia

Per colpa di una sigaretta sospetta potrebbero chiudersi (definitivamente) le porte della Rai per Candelaria Solorzano. La modella di 28 anni era tra le favorite come nuova “Gatta Nera” del Mercante in Fiera, il programma condotto da Pino Insegno, tra l’altro da mesi nel mirino perla sua storica amicizia con la premier Giorgia Meloni. Il debutto del game show è previsto per il 18 settembre.

COSA STA FACENDO IN QUESTO VIDEO LA NUOVA GATTA NERA CALENDARIA SOLORZANO? PIACERÀ A PINO INSEGNO E ALLA RAI? pic.twitter.com/oR8JLnKU9l — Giuseppe Candela (@GiusCandela) August 31, 2023

Intanto la modella argentina che vive già da anni a Milano ed è molto attiva sui social, in particolare su Instagram dove ha già oltre 70mila follower, posta spesso sul suo profilo momenti legati al suo lavoro, tra set fotografici e pose fluide, ma anche momenti del suo quotidiano tra amici, cene e vacanze. Ad “incriminarla” è proprio una storia Instagram diffusa in rete dal giornalista Giuseppe Candela che mostra la Solorzano sullo yacht con amici. Il video rilanciato dal sito Dagospia, inquadra l’aspirante valletta che sembra prepararsi uno spinello. Ma che si tratti di cannabis non se ne ha la certezza, va detto anche che l’uso personale non è un reato. In ogni caso l’episodio potrebbe suscitare qualche imbarazzo.

E mentre sui siti di informazione rimbalza la notizia che per Candelaria è «probabile la defenestrazione» e si susseguono le notizie sulla sua esclusione dal programma, LaPresse precisa che il destino di Candelaria Solorzano, indicata come possibile nuova “Gatta Nera” dello show, non dipenderà da questa testimonianza sui social. Infatti come si apprende da fonti Rai, la showgirl argentina non ha mai avuto un contratto con viale Mazzini, e probabilmente continuerà a non averlo. Il suo nome era invece stato accostato dai rumors al programma di Pino Insegno quando era stato reso noto che Ainett Sthepens, la storica “Gatta Nera” del programma, che era con lui nella prima edizione diversi anni fa, non avrebbe preso parte alle nuove puntate. Tanto rumore per nulla.