Venezia, Carla Bruni così a 55 anni sul red carpet: scollatura e spacco estremi

02 settembre 2023

Ci sono anche Carla Bruni e l'ex presidente francese Nicolas Sarkozy a Venezia in occasione dell'80a edizione della Mostra del cinema. La coppia è al Lido in occasione della prima mondiale del documentario La parte del Leone, - prodotto da Canal Plus e da Rai Com con la supervisione editoriale di Rai Cultura, che ripercorre le tappe cruciali e i momenti significativi della rassegna cinematografica più antica del mondo. Il documentario ha la voce narrante di Carla Bruni, che stasera sfilerà sul red carpet prima della proiezione in programma stasera 2 settembre.

Al suo arrivo a Venezia la Bruni ha subito fatto la sua passerella sfoggiando un elegantissimo vestito lungo nero con una vertiginosa scollatura e uno spacco estremo che metteva in risalto le sue lunghe e toniche gambe da ex modella. A 55 anni "Carlà" può sfoggiare un fisico che non ha nulla da invidiare a quello delle colleghe ben più giovani. Da applausi.