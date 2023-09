Giulia Salemi si presenta così sul red carpet a Venezia. Piovono insulti

02 settembre 2023 a

a

a

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono presentati sul red carper del Festival del Cinema di Venezia, mano nella mano e hanno catturato l'attenzione dei fotografi con il loro look. Mentre Pretelli indossava un classicissimo ed elegantissimo smoking, Giulia Salemi ha invece optato per un vestito color argento, con paillettes e cristalli completato da un soprabito bianco a effetto meringa e guanti lunghi bianchi anche quelli, tutto firmato da Atelier Emé.

Un look quello della Salemi che è stato molto apprezzato dalle sue fan sui social ma non dai cosiddetti "addetti ai lavori". La sua scelta stilistica infatti non è piaciuta a riviste di moda e a giornali come il Corriere della Sera che hanno espresso critiche sul suo stile. "'Mi raccomando' deve aver detto Giulia a Pier Paolo 'facciamo un Red carpet disinvolto'. Ma la tentazione della posa divistica ha preso il sopravvento e anche la cappa nuvola meringa con guanto candido fagocitano un po’ tutto", si legge.

Sui social poi si leggono commenti di questo tenore: "Ma siamo sicuri che siano a Venezia per il Red carpet? Mamma mia sembrano scene da cerimonia nuziale!":

"Vi giuro che...": Nikita Pelizon a Venezia si presenta così: tutti a bocca aperta | Guarda

Il Messaggero invece la promuove con un 7: "Avvolta in una nuvola, sfoggia un abito argentato scintillante Atelier Emé e sfila sul red carpet come una diva: guanti bianchi lunghi, orecchini con cristalli a cascata, capelli effetto bagnato. Bellissima e glamour".