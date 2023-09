Barbara d'Urso la risposta della Merlino: "Umanamente mi dispiace, ma Mediaset..."

03 settembre 2023 a

“Umanamente non può che dispiacermi per lei. Conosco Barbara D'Urso, è super vitale e simpatica oltre che capace. È stata una decisione aziendale quella di dare un cambiamento di rotta, e io sono solo l’interprete di questo cambiamento. Non sono un’antagonista e nemmeno una scelta migliore o peggiore”. A dirlo al Corriere della Sera è la giornalista e conduttrice Myrta Merlino, alla vigilia del suo debutto al timone della trasmissione Pomeriggio 5, che riparte da lunedì 4 settembre su Canale 5.

E le parole della Merlino seguono quelle di Barbara d'Urso che ha voluto mandare un messaggio alla nuova conduttrice di Pomeriggio 5: "Ora le chiavi di quella casa sono state date a Myrta, alla quale va da parte mia un grande in bocca al lupo", prosegue la conduttrice secondo cui tutti i benefit della nuova edizione non potranno che "fare bene agli ascolti e a 'Pomeriggio 5', una delle creature televisive di cui vado maggiormente orgogliosa".

"L'unica cosa che mi dispiace, come sapete, non aver potuto salutare il mio pubblico dopo 15 anni insieme – conclude –. Ma so che avete compreso che non è dipeso da me . A presto". Insomma il duello a distanza, a quanto pare, per il momento, è col guanto di velluto.