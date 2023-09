Maria De Filippi, il colpaccio a Mediaset: Alessia Marcuzzi ad Amici

03 settembre 2023 a

a

a

Maria De Filippi è prontissima per la nuova stagione di Amici che partirà il prossimo 18 settembre. E impazzano già le voci dei nuovi protagonisti del talent show di canale cinque ma anche le indiscrezioni sugli ospiti che arriveranno in studio. E Mondotv24 ha provato a fare il punto su quanto accadrà a partire dal 18 settembre: secondo le ultime voci Secondo a scatenare il pubblico nello studio di Amici per l'inizio della nuova edizione del programma saranno gli ex allievi della scuola Mattia Zenzola e Angelina Mango.

Ma non finisce qui. Secondo altre indiscrezioni che circolano sul web, sarà presente anche Can Yaman, l'attore turco amatissimo dal pubblico italiano per la sua partecipazione da protagonista a diverse soap opera.

“Ammetterà tutto”. Belen Rodriguez a Belve: il colpaccio della Fagnani

Si parla ancora dell'attore Leonardo Pieraccioni e della conduttrice Alessia Marcuzzi. Due veri colpacci per Maria De Filippi. Intanto Michele Bravi ha fatto sapere alla De Filippi che tornerebbe volentieri ad Amici nel caso in cui dovesse arrivare una chiamata da parte di Maria De Filippi. Insomma ormai è tutto pronto per la nuova stagione. E di certo, come sempre, i colpi di scena non mancheranno.