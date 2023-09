Venezia, la fuga di Sarkozy: "Questa è la sinistra, gauche, andiamo via"

03 settembre 2023 a

a

a

Carla Bruni e Nicolas Sarkozy arrivano a Venezia. Scortatissimi sono anche loro ospiti della Mostra Internazionale del Cinema. Tra i flash dei fotogtafi provano a godersi qualche minuto di relax prima di entrare nell'hotel dove ci sono le delegazioni ufficiali della mostra. Ma in questo momento Sarkoxy è al centro delle cronache non solo per le sue rivelazioni discutibili su Silvio Berlusconi e il golpe del 2011, ma anche per le relazioni tra Francia e Italia messe in discussione dalle parole di Giuliano Amato a Repubblica sulla strage di Ustica. L'ex premier ha infatti affermato che la responsabilità del disastro aereo è da attribuire alla Francia e ha anche chiesto le scuse ufficiali da parte di Macron.

E così a Venezia, Repubblica prova a intercettare Sarkozy e la Bruni per chiedere un loro parere sulle frasi di Amato su Ustica. Sarkozy però a quanto pare si è mostrato infastidito:"Sarkozy sbuffa e sibila subito tre no di fila. La scorta capisce e ci spintona via. Ci riavviciniamo pochi metri più avanti dal lato di Bruni: 'Signora Bruni, avete letto Amato?'. Bruni si ferma ad ascoltare e la scorta finalmente si placa: 'No – risponde – che è successo, cosa dice Amato?'. Riassumiamo rapidamente la questione. Ma prima che Bruni possa rispondere il marito, esauriti i selfie, le afferra un braccio e le dice: 'È Repubblica! Gauche, gauche…'. Spariscono dietro la porta girevole, non prima che Sarkò si giri un’ultima volta ridendo: 'Oui, oui, gauche!'", è il racconto che si legge su Repubblica. Chissà se prima della fine della Mostra ci sarà un nuovo "blitz" su Sarkò per sapere la sua su Ustica.