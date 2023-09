Barbara d'Urso, l'annuncio a sorpresa: "La paura più grande, non posso dirvi ora"

03 settembre 2023 a

Barbara d'Urso è pronta per nuove avventure. L'ormai ex conduttrice di Pomeriggio Cinque ha postato alcune stories in cui racconta un viaggio appena iniziato che, non è dato sapere, riguarda forse il suo futuro professionale. E proprio sui social la conduttrice ha raccontato tutto ai suoi follower parlando anche di una "grande paura da affrontare": "Sto per fare un atto di coraggio e per me è una cosa molto importante: sto per andare all'aeroporto e voi sapete il terrore che ho dell'aereo ma c'è sempre tempo per superare i propri limiti. Dove andrò secondo voi? Verso una nuova lunga avventura che forse vi svelerò, adesso non posso perché ho un po' di paura ma la paura ferma il mondo e io non mi voglio fermare. Ciao a tutti col cuore". Sulla destinazione è mistero e forse bisognerà attendere qualche giorno per saperne di più.

Proprio la d'Urso qualche ora fa ha mandato un messaggio sui social a Myrta Merlino per farle un in bocca a lupo in vista del suo debutto proprio alla conduzione di Pomeriggio Cinque: "Ora le chiavi di quella casa sono state date a Mirta, alla quale va da parte mia un grande in bocca al lupo. Pomeriggio5 tornerà finalmente ad avere un grande studio con il pubblico presente dal vivo, che potrà anche interagire in diretta. Verrà aumentata la durata, mezz’ora in più partendo ben prima del competitor, e verrà garantita una collocazione in palinsesto più favorevole, con un ottimo traino, come si confà a un programma, ormai storico, ben rodato e di successo, com’è giusto che sia e come sarebbe stato giusto fare anche nelle stagioni precedenti. Tutto questo non potrà che fare bene agli ascolti e a Pomeriggio5, una delle creature televisive di cui vado maggiormente orgogliosa. L’unica cosa che mi dispiace, come sapete, è non aver potuto salutare il mio pubblico dopo 15 anni insieme. Ma so che avete compreso che non è dipeso da me. A presto!". Parole fin troppo chiare che hanno fatto parecchio discutere.