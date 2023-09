Pomeriggio Cinque, Merlino rivela: "Chi voglio coinvolgere in questa battaglia"

04 settembre 2023 a

Dopo tante polemiche estive, finalmente ci siamo. Oggi - alle 16.55 - riparte Pomeriggio Cinque, il programma delle reti Mediaset condotto per la prima volta da Myrta Merlino. La giornalista, dopo tanti anni al servizio di Urbano Cairo, passa ora alla corte di Piersilvio Berlusconi. Dovrà però accollarsi un'eredità pesante: quella di Barbara D'Urso, alla guida dal 2008.

Merlino, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha anticipato ai suoi telespettatori che il suo Pomeriggio Cinque prevederà "molta cronaca, anche nera" da affrontare nel modo "più rigoroso possibile". Il focus sarà incentrato sul tema della violenza sulle donne e sui femminicidi. "Una battaglia - spiega la Merlino - nella quale voglio coinvolgere gli uomini per primi".

