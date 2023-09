Chiara Ferragni in bikini, "sbatte il sedere in faccia": chi la umilia per questa foto

Roberto Tortora 05 settembre 2023 a

Non c’è simpatia tra di loro, ormai si è capito, e l’occasione per un nuovo scontro non manca mai. Si tratta di Caterina Collovati e Chiara Ferragni. Ad innescare lo scintilla è la moglie dell’ex-difensore della Nazionale campione del mondo nel 1982, con una stories su Instagram che non lascia spazio a sfumature: “Avvertire la signora Ferragni che anche sbattere continuamente il sedere in faccia ai followers rappresenta un problema: trattasi di ossessione compulsiva. E visto che l'altro giorno spiegava al mondo intero quale fosse il problema delle donne, metta anche il suo vizio nell'elenco dei problemi!”.

Questo attacco spudorato arriva in merito alla vicenda che ha riguardato Andrea Giambruno, first gentleman del premier Giorgia Meloni, il quale aveva improvvidamente commentato lo stupro di Palermo, adducendo velatamente alla vittima la colpa di essersi ubriacata, cosa che, se evitata, impedisce di incontrare il “lupo”.

Questo il pensiero completo di Giambruno: "Se vai a ballare, tu hai tutto il diritto di ubriacarti, ma se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi, magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche perché poi il lupo lo trovi". Frasi che, ovviamente, hanno indignato le donne, compresa Chiara Ferragni.

L’influencer da 29,5 milioni di followers aveva, a sua volta, risposto senza fronzoli: “Ci tengo a ricordare ad Andrea Giambruno e ad altri colleghi che non abbiamo problemi con i lupi - aveva scritto - e neppure con giganti buoni, mostri, cani e bestie varie. Il nostro problema sono gli uomini, come loro”. Ora, però, la Ferragni dovrà difendersi non solo dai lupi, ma anche dalle leonesse che le ringhiano contro e vedremo se la sua risposta sarà altrettanto piccata o sceglierà la via del silenzio.