Ilary Blasi? Deve essere cacciata: Mediaset, chi la affonda

05 settembre 2023 a

Ilary Blasi, che è stata per la prima volta al Festival del cinema di Venezia, è finita nel mirino di Lory Del Santo, icona degli anni '80. L'attrice e regista, in una intervista al settimanale Mio ha parlato della sua carriera e della sua vita. E ad un certo punto rispondendo a una domanda sul futuro della conduttrice rispetto alla conduzione della prossima edizione de L’Isola dei Famosi, la Del Santo ha detto senza troppi giri di parole: "Penso che ogni tanto bisogna cambiare: nessuno è proprietario delle sedie in cui siede, siamo destinati a ruotare".

Va ricordato che Lory Del Santo ha partecipato a due edizioni de L’Isola dei Famosi e ne ha vinta una. Non solo. L'attrice è stata anche nella Casa più spiata d'Italia, quella del Grande Fratello Vip. Nella sua vita ci sono stati tanti momenti dolorosi, primo fra tutti la perdita del figlio che aveva avuto con Eric Clapton. Ora però Lory Del Santo è felice con il suo fidanzato Marco Cucolo, con il quale ha partecipato in coppia alla penultima edizione de L’Isola dei Famosi.