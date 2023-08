Antonella Clerici struccata? "Un uomo": porcheria-vip, chi la insulta

06 agosto 2023 a

Elenoire Ferruzzi ancora una volta non si smentisce. Questa volta l'ex concorrente del Grande Fratello Vip se la prende con Antonella Clerici. Il motivo? Una foto senza trucco. Alcuni giorni fa, la conduttrice di Rai 1 è stata sommersa di complimenti dagli utenti del web dopo aver pubblicato un selfie su Instagram. Nello scatto la Clerici si è mostrata struccata e senza filtri, mentre si godeva la sua vacanza in totale relax. Una scelta che la Ferruzzi ha criticato, passando addirittura agli insulti.

A un utente che l’aveva taggata nella foto della Clerici, l’ex vippona ha risposto scrivendo: "Un uomo". Dunque, Elenoire l’avrebbe paragonata in maniera dispregiativa a un uomo. Una frecciata non passata inosservata. Molti hanno definito la sua sparata totalmente fuori luogo. Non solo, perché in tanti si chiedono come mai abbia detto questo. A maggior ragione se si considera che la Ferruzzi è una delle icone LGBTQ.

Insomma, la Ferruzzi dovrebbe essere la prima a sapere cosa significhi sentirsi dire un’offesa simile, avendo parlato apertamente su Canale 5 delle discriminazioni vissute a causa della sua transessualità. Per questo, a maggior ragione, il web ha deciso di non farle passare questa pessima caduta di stile.