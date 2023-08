Antonella Clerici furiosa con Gerry Scotti: "Ma è la fotocopia!"

06 agosto 2023 a

Le voci circolano ormai da giorni e riguardano Antonella Clerici, che sarebbe furiosa con Mediaset. La ragione? Il fatto che il Biscione le abbia messo contro Gerry Scotti. Ma procediamo con ordine.

Il prossimo anno la Clerici tornerà in onda su Rai 1 con The Voice Kids, contro il quale Canale 5 ha scelto però di rispolverare Io Canto, un format proposto 10 anni fa e che la Clerici ha sempre accusato di essere una sorta di plagio di un'altra sua creatura.

E insomma, secondo quanto scrive Nuovo Tv, la Clerici non la avrebbe affatto presa bene. Troppo facile quando un programma va bene come The Voice Kids correre a realizzare la fotocopia", avrebbe sbottato con i suoi collaboratori.

Il format di Io Canto fu ideato nel lontano 2010 dall'autore televisivo Roberto Cenci. Nel dettaglio, era molto simile a Ti lascio una canzone, condotto proprio dalla Clerici. "Non è stato il massimo della correttezza hanno clonato il mio programma che partirà un mese dopo la fine di Io Canto", dissse ai tempi. E ora, lo schema e la polemica si ripropongono.