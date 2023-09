Reazione a Catena, disastro per i Lenticchia Boys in pochi istanti

06 settembre 2023 a

a

a

Disastro a Reazione a catena. Per i Lenticchia Boys, campioni in carica, il programma di Rai 1 ha esiti altalenanti. Nella puntata di martedì 5 settembre, infatti, il team composto da Fabrizio, Corrado e Germano ha affrontato momenti di tensione e sconfitta. I tre in poco tempo hanno sfumato il montepremi a soli 125€, a causa di una serie di errori nella fase di selezione delle parole. La loro risposta finale, "falegname", un tentativo di connessione tra le parole "brillante, denti e f.....e" li ha messi in difficoltà.

Non solo, perché a gettare benzina sul fuoco ci hanno pensato gli Zeroottouno, un team proveniente da Napoli. Nonostante i Lenticchia Boys abbiano totalizzato 10 punti contro gli 8 dei loro avversari, l’atmosfera rimaneva tesa. Poco prima, inoltre, il trio ha violato il regolamento. È accaduto quando dovevano indovinare la parola "schiena" e i due giocatori hanno esitato nella formulazione della frase, lasciando per ultima la preposizione semplice "di", chiaramente violando il regolamento.

"Errori grossolani, qualcosa non torna": Reazione a Catena, un sospetto pesante

Intanto Marco Liorni ha annunciato alcune puntate speciali in prima serata. Forte del successo in termini di ascolti, il conduttore è pronto a portare il game al sabato sera a partire dal 30 settembre. Una scelta che metterà Reazione a catena in competizione con Tu si que vales. Insomma, che la sfida abbia inizio.