Reazione a catena, "la prova peggiore di sempre": Liorni sconcertato

Da quando non ci sono più i Dai e Dai, iconico trio di campioni eliminato una settimana fa, a Reazione a Catena si susseguono concorrenti e brutte figure. Questo almeno pensano molti telespettatori che commentano assiduamente sui social le puntate del quiz condotto da Marco Liorni su Rai 1. Anche l'ultima puntata ha riservato brutte sorprese, con una impressionante raffica di strafalcioni ed errori. I campioni in carica dei Lenticchia Boys e gli sfidanti, le Comunella, sono stati protagonisti di una serata decisamente storta, chiudendo la partita con tre soli punti a testa, una performance tra le peggiori di sempre nella storia dello show. Alla fine, i Lenticchia Boys sono riusciti a spuntarla allo spareggio, nel gioco dell'Ultima catena, salvando sì il titolo ma perdendo un po' la faccia. Il finale, comunque, è stato emozionante: i campioni hanno azzeccato la risposta giusta in soli 3 secondi, mentre le Comunella ci sono riuscite dopo 5. Tanti saluti e a casa.

"Ma scusate, i provini...": Reazione a Catena, scoppia l'inferno dopo l'ultima puntata

Superato lo scoglio della possibile eliminazione, però, Corrado, Fabrizio e Germano hanno confermato la loro scarsa vena nel gioco dell'Ultima parola. Due gli indizi, "pieno" e "girato", sbagliata la risposta: "Involtino", con Liorni che rammaricato li gela rivelando che la parola corretta da indovinare era invece "inoltrato". Sfuma così il montepremi, non proprio risicato, di 32,500 euro

Reazione a Catena, "record personale": la rivelazione choc su Liorni

"Peccato, peccato davvero ragazzi”, si è congedato il presentatore. Sui social, però, i telespettatori sono stati assai più spietati contestando ai Lenticchia Boys di non essere all'altezza dei tanto amati Dai e Dai. Un ritornello, per la verità, che va avanti da giorni e che terminerà probabilmente solo quando arriverà un trio in grado di imporre la sua nuova "dinastia" televisiva.