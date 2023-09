In Onda, Ginevra Bompiani: "Lo Stato per la destra? Come poliziotti armati"

07 settembre 2023 a

Ginevra Bompiani a In Onda è un fiume in piena. Nel corso del dibattito nel talk show di La7 condotto da Marianna Aprile e Luca Telese, la scrittrice critica in modo aspro i provvedimenti che il governo si appresta a varare per contenere la delinquenza giovanile dopo i fatti di Caivano. La Bompiani attacca a testa bassa e davanti a Italo Bocchino mette nel mirino l'esecutivo di centrodestra che a suo dire ha un modo di agire "fortemente repressivo".

Il governo ha deciso di mettere al centro del Cdm misure concrete come ad esempio un inasprimento delle pene e delle sanzioni per i minorenni che si macchiano di reati gravi come lo spaccio e lo stupro. Su questo punto la Bompiani non è d'accordo: "Lo stupro non si può mettere sullo stesso piano dello spaccio. È un reato minore".

"Ammazzarli tutti, come hanno fatto". Bompiani-choc in tv, la frase della vergogna

Parole gravissime che hanno immediatamente fatto saltare sulla sedia Bocchino. Ma la Bompiani non si è fermata, anzi ha rincarato la dose: "Lo stato deve presentarsi con le istituzioni non con la polizia. La destra concepisce lo Stato solo come i poliziotti che arrivano armati, questo non è lo Stato, lo Stato sono le istituzioni. A un ragazzo di quattordici anni bisogna cambiargli la testa non spaccargliela".