Amadeus beccato con Gerry Scotti, tam tam impazzito: "Insieme a Sanremo"

07 settembre 2023 a

a

a

Tam tam impazzito sui social per la foto pubblicata da Amadeus sul suo profilo Instagram che lo ritrae a colazione insieme con Gerry Scotti. "Beccati…colazione in compagnia di Gerry Scotti", scrive il conduttore e direttore artistico del festival di Sanremo a correndo di una serie di scatti in cui si mostra allegro e ironico accanto al conduttore di Canale 5, che esibisce espressioni di sconforto, paura e preoccupazione per concludere con una fragorosa risata. Immediatamente, sono piovuti centinaia di commenti che sospettano - o si augurano - una co-conduzione di Gerry Scotti sul palco dell'Ariston.

"Per favore, sì", scrive qualcuno. "Fateci sognare", aggiunge un altro. Interviene anche Scotti con un commento ironico: "Ora chi lo dice a Giovanna?". "Ora chi lo dice a Fiorello?", chiosa un altro fan. Mentre c’è anche commentatore che ha già pronto il nome per la nuova eventuale coppia di conduzione: "Gli Amascotti". Naturalmente, al momento non c’è niente di concreto e di sanremese dietro l’incontro, avvenuto casualmente nell’albergo romano dove Amadeus si appoggia quando registra Affari tuoi e dove in questi giorni c’è anche Gerry Scotti impegnato a Roma con le riprese di Tu si que vales. Ma chissà che in realtà non sia solo una coincidenza...