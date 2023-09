Elettra Lamborghini, la foto svela il dramma: "Le mie braccia hanno un problema"

07 settembre 2023 a

Elettra Lamborghini ha un piccolo e fastidioso problema di salute. Come la stessa cantante ha spiegato ai suoi fan nelle ultime stories che ha pubblicato sul suo profilo Instagram (che conta quasi sette milioni e mezzo di follower), ha un forte dolore alle braccia e, per questa ragione, ha ammesso, negli ultimi giorni non è stata molto attiva sui social e non è riuscita a rispondere ai messaggi.

Dunque Elettra ha mostrato l'avambraccio ricoperto con una pomata e ha scritto: "Amici, buongiorno, ho la tendinite a entrambe le braccia, ecco perché non rispondo al cellulare (cosa che già, normalmente, non faccio)", ha ironizzato. E ha aggiunto: "Volevo dirvi che è per questo che sto limitando l'uso del telefono".

Poi, in una stories pubblicata poco dopo, la cantante ha fatto una riflessione sul concetto di gratitudine che dovrebbe essere praticata sempre: "Ieri, ho trascorso una giornata un po' strana: mi sentivo stanca e amareggiata perché continuo a leggere cose che non mi piacciono sul mio conto, io sono una persona molto sensibile", ha scritto ancora. "Ora, sto meglio, però, ragazzi ve lo dico con il cuore: avete troppa cattiveria dentro, dovreste praticare un po' di gratitudine e questo lo dico anche per il bene dei vostri figli".