Reazione a catena, terremoto ai Campi Flegrei in diretta

Terremoto a Reazione a catena, purtroppo nel vero senso della parola. Su X Marco Liorni, il conduttore del quiz di Rai 1 campione di ascolti, rivela quanto accaduto in studio: "Eravamo in registrazione di Reazione a Catena. Tutti hanno mantenuto la calma". Grande paura insomma per il conduttore, i concorrenti, i campioni in carica, regia e tutti i presenti. l riferimento di Liorni è al terremoto avvenuto nei Campi Flegrei, vicino a Napoli.

Una scossa di magnitudo 3.8 è stata registrata dall'Ingv alle 19.45 nella zona di Pisciarelli nel Comune di Pozzuoli, si è prodotto alla profondità di 2,5 chilometri ed è stato avvertito anche in altre zone di Napoli e provincia: dal Centro storico, a Posillipo, Fuorigrotta e Pianura. L’evento, informa il Comune di Pozzuoli, "potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti delle aree prossime all’epicentro". La Protezione civile riferisce che al momento non sono stati segnalati danni.

In seguito all'evento la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile". "La scossa - si legge in una nota - è stata avvertita dalla popolazione ma dalle prime verifiche al momento non sono stati segnalati danni".