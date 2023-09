Luca Telese, sui social lo attaccano e reagisce: "Studia citrullone"

09 settembre 2023 a

Scintille pesanti su Twitter tra Luca Telese e uno dei suoi follower. Tutto nasce dai dati di ascolto di una delle ultime puntate di In Onda, il talk show condotto dallo stesso Telese e da Marianna Aprile su La7. Telese su Twitter ha scritto: "Anche ieri #inonda si conferma primo programma informativo della serata, con un sontuoso 5.8% . Il nostro amico e compagno concorrente Nicola Porro, si è fermato al 5.0% - 5.6%. Ci vediamo stasera!".

Apriti cielo. Qualcuno non ha preso bene il tweet di Telese e così, chiamandolo in causa ha scritto sempre su Twitter: "Sei ridicolo! Gioisci per le briciole ieri sera ti ho ascoltato 5 minuti e ho cambiato canale quando hai detto che il termine indigeno era offensivo .. bel giornalista davvero. Indigeno , autoctono non sono parolacce !!". Una critica forte e aspra contro Telese. E il conduttore non ha fatto finta di nulla.

Anzi, ha reagito e senza usare giri di parole ha risposto in modo diretto al suo follower con una frase esplosiva: "Ciao citrullone. Studia, ripassa, puoi farcela persino tu". Lo scontro è terminato qui. E forse Telese ha messo a segno il punto. Ma di certo il suo follower critico non smetterà certo di dargli il tormento.