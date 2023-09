Cesara Buonamici, sfogo da Myrta Merlino: "Follia, conseguenze catastrofiche"

11 settembre 2023 a

In attesa del suo esordio al Grande Fratello, Cesara Buonamici è ospite di Myrta Merlino a Pomeriggio 5. Nella puntata di lunedì 11 settembre su Canale 5 si parla degli incidenti "social", dopo lo scontro ad Alatri filmato in diretta su Facebook e la morte del piccolo Manuel nello schianto a Casal Palocco. Su questo il mezzobusto del Tg5 non le manda a dire: "In questa follia a me colpisce tanto la totale mancanza di senso di responsabilità. C’è questo mischiare la vita virtuale e reale, musica a tutto volume, l’alcol, le droghe". Per Buonamici "la vita virtuale entra in quella reale, provocando delle conseguenze catastrofiche, la morte, la distruzione. Sono persone che non hanno alcuna consapevolezza. Non hanno il senso di dover rendere conto delle loro azioni, io non comprendo come si possa vivere in questa totale assenza di senso di responsabilità verso chi ti è vicino, verso il tuo prossimo".

Chiusa la parentesi più seria, Merlino non può non nominare il Gf. Non senza nascondere un po' di agitazione, l'opinionista confessa: "Il Grande Fratello è una novità grandissima per me, da una parte mi incuriosisce e mi attrae, dall’altra un po’ mi preoccupa, certamente. Io lo dico a tutti, mi sento in una botte di ferro perché c’è Alfonso Signorini”.

Poi, sbilanciandosi, Buonamici rivela qualche dettaglio in più sulla nuova edizione: "Sono settimane e mesi di ragionamenti. Intanto la novità è che sono insieme personaggi sconosciuti e altri invece famosi. Però la casa è molto democratica, dentro la casa non importa chi sei o chi sei stato, sono tutti sullo stesso piano e conta quello che hanno dentro soprattutto".