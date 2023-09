Reazione a Catena, scivolone sulla "Pellegrini" dei Fichi Mandorlati

12 settembre 2023 a

a

a

A Reazione a Catena, il programma di Marco Liorni che è di ventato un vero e proprio cult dei quiz show di Rai Uno, va in scena una piccola esitazione che in poco tempo è diventata virale sui social. Dopo l'epopea dei Dai e Dai, nel programma i campioni indiscussi sono i Fichi Mandolrlati.

Ma la loro esperienza si è chiusa con uno scivolone clamoroso. Durante una delle fasi cruciali del gioco, quando i Fichi Mandorlati sono stati chiamati a rispondere a una domanda apparentemente semplice, hanno citato correttamente il cognome "Pellegrini". A questo punto è intervenuto il conduttore, Marco Liorni, che ha chiesto, regolamento alla mano, anche il nome della campionessa di nuoto.

Il terremoto ai Campi Flegrei si sente in studio a Reazione a catena, Liorni spiazzato

E qui è accaduto l'impensabile. I secondi passavano ma il nome della Pellegrini restava un'incognita per i Fichi Mandorlati. E così nella loro indecisione che ha stupito il pubblico, sono piombati le rivali della Banda Bassotte. Una sfida mozzafiato finita sette a sei che ha permesso alle sfidanti di arrivare alla sfida finale prendendo così in mano lo scettro di campioni in carica. Nell'ultima fase però La Banda Bassotte non ha individuato la parole "arazzo" che avrebbe permesso al trio in gara di portare a casa il montepremi (esiguo) di 993 euro.