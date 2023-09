Reazione a Catena, terremoto durante le registrazioni: la reazione di Marco Liorni

10 settembre 2023 a

Giovedì 7 settembre la terra ha tremato: un sisma nella zona dei Campi Flegrei, con epicentro nei pressi di Agnano-Astroni. L'evento è stato registrato alle ore 19.45: grande paura anche a Napoli, dove la scossa è stata percepita in modo distinto, così come la terra ha tremato nei pressi di Pozzuoli e Quarto, oltre che nei Paesi Vesuviani, tra i quali Portici e San Giorgio a Cremano.

Nel dettaglio secondo l'Osservatorio Vesuviano la scossa è stata di magnitudo 2.5, con epicentro ad una profondità di 1,7 chilometri. Un sisma durato diversi secondi e che ha fatto scattare nelle zone interessate l'immediato intervento del corpo operativo dei vigili del fuoco (la scossa è stata captata anche dal sismografo di Campobasso, in Molise).

Reazione a Catena, il tweet che fa discutere

Ma non è tutto. Già, perché il terremoto è stato avvertito anche in via Guglielmo Marconi al civico numero 8, nel quartiere di Fuorigrotta e proprio a pochi metri dallo stadio Diego Armando Maradona. E in via Marconi 9 si trova lo studio di Reazione a Catena, il programma di Rai 1 condotto di Marco Liorni, dove erano in corso le registrazioni di una puntata. La scossa è stata avvertita in modo nitido, così come ha spiegato Liorni proprio sui suoi profili social: "Terremoto a Napoli. Eravamo in registrazione ri Reazione a Catena. Tutti hanno mantenuto la calma", ha assicurato poco dopo il sisma. Ma, ovviamente, la paura è stata tantissima.