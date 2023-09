Reazione a Catena, lo sfogo sui social: "Hanno licenziato quello che preparava le catene?"

08 settembre 2023 a

A Reazione a Catena qualcosa non va per il verso giusto. Da qualche tempo infatti, dopo l'eliminazione dei Dai e Dai, sui social i telespettatori parlano in modo chiaro di un cambio di registro sulle "catene" di parole all'interno del quiz show. Infatti, secondo alcuni fan del programma condotto da Marco Liorni, le nuove catene che adesso sembrano più semplici e magari con qualche sbavatura nel senso che lega i termini della stessa catena.

E così sui social proliferano i commenti e le critiche al programma: "Devono aver licenziato quello che preparava le catene Altrimenti non si spiega", è uno dei commenti più poolari sui social. Ma di fatto c'è chi comincia a rassegnarsi all'idea che i Dai e Dai non torneranno. Hanno segnato, certo, una parte importantissima del programma con una serie di 28 vittorie da campioni consecutive.

Ma adesso si cambia e dopo i Tarallini, un altro trio sta facendo impazzire i social, i Fichi mandorlati che hanno eliminato, tra i fischi dei social, i Lenticchia Boys. Intanto paura in studio per Marco Liorni che di fatto ha dovuto gestire l'agitazione dei concorrenti durante la registrazione di una delle ultime puntate per una forte scossa di terremoto a Napoli.