Cesara Buonamici, gaffe al Gf: Signorini costretto a bacchettarla

12 settembre 2023 a

a

a

L'esordio di Cesara Buonamici al Grande Fratello inizia con uno scivolone. L'opinionista al fianco di Alfonso Signorini nella trasmissione di Canale 5 andata in onda lunedì 11 settembre ha commesso una gaffe. La giornalista del tiggì ha infatti svelato l'esistenza del tugurio ai concorrenti: "Ci sono altre mamme e papà nel tugurio", ha detto parlando con gli inquilini dell’appartamento di Cinecittà.

Immediata la reazione del conduttore che ha tentato di correre ai ripari. A qualche minuto di distanza dalla gaffe dell’opinionista, il conduttore è intervenuto per fare chiarezza: "Cesara, hai fatto uno spoiler. Hai rivelato ai concorrenti l’esistenza del tugurio". Così ha aperto il collegamento con la Casa per annunciare ai concorrenti l’arrivo di un gruppo di colleghi: "Come rivelato da Cesara, ci sono alcuni inquilini nel tugurio. Adesso entreranno nella Casa".

"Problemi con la legge". Mediaset, chi è stato fatto fuori: nome pesantissimo

In totale sono tre i concorrenti di questa edizione passati già per il tugurio. La prima è stata l’attrice Grecia Colmenares, poi la collega Beatrice Luzzi. E infine il "Nip" Marco Fortunati, 31enne bolognese maestro di sci, istruttore di kite e tassista. Poco prima della messa in onda la Buonamici non aveva nascosto la sua agitazione: "Il Grande Fratello è una novità grandissima per me, da una parte mi incuriosisce e mi attrae, dall’altra un po’ mi preoccupa, certamente. Io lo dico a tutti, mi sento in una botte di ferro perché c’è Alfonso Signorini". Invece tutto è filato liscio, o quasi...