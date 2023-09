Fiorello, lo sfogo: "Vi auguro silenzio e pace. Non dico per l'eternità, ma..."

13 settembre 2023 a

Quella di Rosario Fiorello è una carriera ricca di successi e riconoscimenti. Da quando conduceva il karaoke su italia 1 fino alle sue ultime coconduzioni al festival di Sanremo, lo showman siciliano ha sempre rubato la scena. E ha saputo strappare un sorriso a diverse generazioni di italiani, incollati alla tv solo per vederlo. Questa mattina Fiorello si è recato a Roma - nel quartiere Prati - per ricevere il premio Rai Radio 2023 dall’amministratore delegato Roberto Sergio. Arrivato in ritardo, Fiorello ha voluto buttarla sullo scherzo: "Scusate il ritardo, mi hanno visto qui a via Asiago e non è stato facile entrare. Come sapete ho il Daspo e non posso entrare facilmente a via Asiago".

Il commento ironico dello showman fa riferimento a una questione che lo ha visto protagonista: le proteste sollevate dai residenti di zona infastiditi dal rumore che si creava per registrare la sua trasmissione Viva Rai Due. "A via Asiago, adesso che non ci siamo più noi, nasceranno due centri - ha scherzato Fiorello - uno di meditazione e uno di yoga. Auguro loro silenzio e pace, non dico per l’eternità, ma…", ha concluso il conduttore siciliano dedicando il premio agli inquilini del quartiere.