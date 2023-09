Fiorello, record di ascolti su Rai Uno: "Mi è venuta voglia della prima serata"

09 settembre 2023 a

Techetechetè Show ha dedicato al cabarettista un'intera puntata e ha conquistato 3.145.000 spettatori, pari al 20.8% di share. Un botto. Dati che mostrano quanto il pubblico sia affezionato a Fiorello al punto da seguirlo in massa anche nella consueta striscia quotidiana che la Rai dedica alle teche del servizio pubblico. Ma questo risultato storico ha anche colpito l'ad Roberto Sergio che ha affermato: "Uno splendido risultato che da una parte conferma il grande affetto degli italiani per Fiorello, dall'altra ne confermano il ruolo di artista unico, e sempre generoso, nel panorama della TV del Servizio Pubblico".

Poi ha continuato: "A lui va il mio ringraziamento e quello di tutta la Rai per la passione, l'entusiasmo e la grande carica umana e professionale con cui sta diventando immagine emblematica di un servizio pubblico capace di parlare davvero a tutti.

Un ringraziamento che si concretizzerà martedì, in occasione della presentazione dei palinsesti Radio". Poi è stato Fiorello a infiammare i social con una dichiarazione roboante sul suo futuro in tv: "Quasi, quasi mi è venuta voglia di tornare a fare il varietà serale". Chissà, magari tra qualche tempo Fiorello potrebbe tornare in prima serata con un one-man-show per il pubblico di Rai Uno.