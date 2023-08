Fiorello, "ecco la nuova sede": dove andrà in onda Viva Rai 2

22 agosto 2023 a

Viva Rai 2 ha una nuova location: lo show mattutino di Fiorello era in cerca di una nuova casa dopo le polemiche dei residenti di via Asiago, a Roma, che si lamentavano del troppo rumore la mattina presto. Ora pare che il programma andrà in onda dal Foro Italico. L'annuncio arriva tramite un breve promo pubblicato sui social da Mauro Casciari, presenza fissa della trasmissione. Il comico inquadra lo spazio in cui sorgerà il nuovo glass.

Il vasto complesso sportivo alla base di Monte Mario, quindi, ospiterà la seconda edizione dello show di Fiorello, che nei mesi scorsi ha ottenuto ottimi risultati in termini di ascolti. Dopo l'insurrezione dei residenti di via Asiago, era stato il conduttore stesso a sottolineare la necessità di trovare una nuova location. E a quel punto sono state tante le candidature spontanee di diversi quartieri. "Grazie a tutti quei quartieri di Roma, ma possiamo dire di tutta Italia, che si sono offerti come location per Viva Rai2! Un affetto incredibile! Grazie per tutto l'Amore che ci sta arrivando", aveva commentato lo showman siciliano.

Alla fine, comunque, a spuntarla sarebbe stato lo spazio del Foro Italico. Location a parte, però, non si sa quando riprenderà la trasmissione di Rai 2. Anche nel promo lanciato da Casciari c'è solo un generico "prossimamente". E dalla Rai non è ancora arrivato un segnale preciso su un'ipotetica data di inizio.