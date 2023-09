Fedez, "non ero lucido": come ha umiliato Chiara Ferragni

14 settembre 2023 a

Che tra Fedez e Chiara Ferragni dopo Sanremo ci sia stata un po' di maretta non è una novità. Ora, in una puntata speciale di The Ferragnez, ecco che i due svelano cos'è accaduto dietro le quinte del Festival dopo il bacio tra il rapper e Rosa Chemical. "Non ero lucido, è venuta fuori una parte della mia persona di cui non vado fiero", ha detto il cantante nella serie tv Prime Video.

"È uscita la puntata speciale di Sanremo di The Ferragnez. Un'importante esperienza professionale di Chiara che io avrei dovuto supportare così come lei ha sempre fatto con me. Non è andata così", è quanto preannuncia su Instagram in un breve sfogo. E ancora: "Era un periodo in cui non ero lucido ed è venuta fuori una parte della mia persona di cui non vado fiero. Sono molto dispiaciuto per ciò che non sono riuscito a fare e per ciò che ho fatto. In questi mesi sto lavorando molto su me stesso, la mia salute mentale e sulla mia relazione cercando di migliorarmi soprattutto per il bene della mia famiglia".

Poi a parlare è l'influencer, co-conduttrice della kermesse per due serate: "In quella settimana ero più agitata di quello che lui avrebbe potuto fare, che mi avrebbe destabilizzata. Per questo gli ho chiesto il giorno stesso di essere lì per me senza fare nulla che potesse agitarmi, di essere lì per me, e applaudirmi come io avevo fatto in tante occasioni. Lui mi ha detto di sì e però naturalmente non è stato così". Da qui la stoccata: "Lui da artista può fare quello che vuole e rispetterò sempre la sua libertà, ma come compagno e partner di vita volevo il suo supporto. Mi spiace solo che a livello emotivo chi doveva tranquillizzarmi, mi abbia solo messo più paura".