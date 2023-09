Rai "tele-Meloni"? I compagni farneticano: ecco cosa compare in palinsesto

Daniele Priori 20 settembre 2023 a

Cinema e serie di lotta e di governo nella nuova Rai. È con uno spirito appassionato e aperto a tutti i gusti e le idee che la tv di Stato ha presentato ieri mattina il palinsesto autunnale dedicato a film e serie tv, a cura della nuova specifica direzione di genere affidata a Adriano De Maio. Circa 20mila ore di programmazione tra grandi produzioni nazionali e internazionali, forti anche delle ben 65 prime serate che nel 2022 hanno visto sugli schermi della tv pubblica ruotare prodotti firmati RaiCinema.

Molto cinema italiano, distribuito orizzontalmente su tutti i canali. Anche se la più attesa tra le grandi prime visioni sarà House of Gucci, colossal Usa di Ridley Scott su una storia italiana con protagonisti Lady Gaga e Al Pacino. Che di italiane hanno al massimo le origini. Con buona pace della polemica veneziana animata da Pier Francesco Favino sull’autarchia cinematografica (attori italiani per protagonisti Italiani). Con la quale, peraltro il buon De Maio ha detto di non essere d’accordo. Perché i film sono film e gli attori artisti, ognuno con la propria dignità. Ecumenico. Tanto da potersi permettere anche uno spazio peril cinema impegnato e d’autore, monografie dedicate ai grandi cineasti come: Paul Thomas Anderson, Ridley Scott, Billy Wilder e altri.

KEN A PUGNO CHIUSO

Si comincia stasera in prima serata su Rai 5 con il primo di quattordici film del “compagno” Ken Loach. Traduzione filmografica dello slogan aziendale: Di tutto. Di tutti. E anche di una “direzione Cinema e Serie Tv” che intende incastonarsi come un gioiello tra daytime, approfondimento, prime time. Fino a rilanciare pure una vecchia formula, quella dei “film dossier” introdotti da qualche minuto di dibattito. «Lo faremo con Federica Sciarelli.

Partiremo con il film Fortuna di Nicolangelo Gelormini su quello che accade al Parco Verde di Caivano», ha anticipato De Maio. «Con Coletta stiamo individuando delle collocazioni, ma saranno sicuramente in prima serata». Tra questi, troverà spazio anche I cento passi di Marco Tullio Giordana». Perché tra le novità firmate De Maio ci sarà anche In orario, cose già viste, facendo il verso alla vecchia trasmissione notturna di RaiTre, Fuori orario.

«Non guardo gli ascolti - ha spiegato De Maio - anche un film che fa l’1% ha diritto ad essere guardato da quella fascia di pubblico», per poi chiosare: «Vorrei che il cinema tornasse a essere non un tappabuchi tra un programma e l’altro ma un appuntamento fisso. Sono certo che così avremo anche il risultato degli ascolti. Io sono un po’ un visionario e bisogna crederci».

NUOVE SERIE

Esordio oggi anche per le nuove serie in prima serata. Su RaiUno, la terza stagione di Morgane Detective Geniale. RaiDue conferma i nuovi episodi delle storiche serie crime americane Ncis e Ncis Hawaii, Fbi e Fbi International e le nuove stagioni di S.W.A.T. e The Rookie. Rai Movie il 3 ottobre, Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione, proporrà una maratona di film dedicata ai temi dell’immigrazione. Tra gli altri volti popolari protagonisti sulle reti Rai vedremo: Matilde Gioli e Alessandro Preziosi in Bla bla baby di Fausto Brizzi o Miriam Leone e Stefano Accorsi in Marilyn ha gli occhi neri di Simone Godano che andranno su RaiUno.

Luca Marinelli e Valerio Mastandrea in Diabolik dei fratelli Manetti o Claudio Santamaria e Pietro Castellitto in Freaks Out di Gabriele Mainetti potremo vederli su RaiDue. Mentre su RaiTre spazio a ad altri lungometraggi d’autore, con Silvio Orlando e Giuseppe Pirozzi nel film Il bambino nascosto di Roberto Andò in occasione della Giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Prima però, come ouverture, sabato 23, in prima serata, l’omaggio della Rai ad Anna Magnani a cinquant’anni dalla scomparsa. Con Nannarella che tornerà in scena nella prima serata di RaiTre, protagonista del capolavoro Bellissima di Luchino Visconti.