Ilary Blasi, corna? Bomba di Francesco Totti: "C'è più di un nome"

È cominciato il processo che metterà la parola fine alla causa di divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. I due non erano presenti in aula ieri, mercoledì 20 settembre. Al loro posto c'erano i rispettivi avvocati che hanno presentato alla giudice Simona Rossi le memorie. Si tratta, riporta il sito di Repubblica di "due lunghe trattazioni scritte in cui ognuna delle parti ripercorre i motivi che hanno portato alla separazione. Ovviamente ognuna dal proprio punto di vista. Tradimenti, mancanze, assenze sospette".

Le memorie sono secretate. Quello che si sa è che contengono foto, messaggi, chat che proverebbero tradimenti e relazioni stilate da investigatori privati. Ilary Blasi dà la colpa a Totti della fine di diciassette anni d'amore. È stato lui a cominciare una relazione con Noemi Bocchi quando erano ancora sposati. Per l'ex Capitano invece non è stato lui il primo a tradire ma lei. Avrebbe dei WhatsApp che lo dimostrano e "ci sarebbero date, chat e, così pare, più di un nome".

A questo punto alla giudice Rossi non resta che studiare le carte e decidere "quali prove ammettere a processo e quali testimoni sentire. Anche se non se ne saprà molto di più prima dell’inizio del 2024, appare scontata la presenza in aula di Noemi Bocchi. La causa - infinita - potrebbe concludersi nel 2026". Infine, per quanto riguarda i Rolex "entro fine mese la collezione di orologi di Francesco Totti e Ilary Blasi verrà chiusa in una cassetta di sicurezza. A quel punto ognuno dei due ex coniugi farà i propri conti sui cronografi depositati e deciderà come procedere"